Сотрудниками ГУУР МВД России задержана женщина, которая путем обмана совершила покушение на приобретение права на наследственное имущество умершего жителя столицы...

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы задержана женщина, которая путем обмана совершила покушение на приобретение права на наследственное имущество умершего жителя столицы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В полицию обратился представитель одной из нотариальных контор, расположенных на западе Москвы. Он сообщил, что к ним обратилась женщина с заявлением об открытии наследственного дела к имуществу недавно скончавшегося мужчины, представившись его двоюродной сестрой. В момент оформления документов нотариусом установлено, что женщина использует подложные документы и в родственной связи с умершим не состоит.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 61-летняя жительница Пензенской области.Следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ. Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.