В ходе обысков обнаружены предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием и с патронами различного калибра в количестве более 5 тысяч штук, а также коробки с порошкообразным веществом...

Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и Росгвардии по г. Москве задержаны трое подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны трое мужчин в возрасте от 46 до 63 лет.В ходе проведения обысков в квартирах по месту проживания подозреваемых на Севанской улице, на Малой Калужской улице, а также улице Шаболовка были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием и с патронами различного калибра в количестве более 5 тысяч штук, а также коробки с порошкообразным веществом. Изъятое направлено на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Царицыно, по Донскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела, по признакам состава преступления предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ст. 222.1. УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93