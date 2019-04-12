За дружеским чаепитием именинник показал гостям свои давние фотографии со службы, вырезку из газеты со статьей про него...

11 апреля свое день рождение отметил ветеран органов внутренних дел Павел Федорович Кружков. Поздравить ветерана приехали начальник МО МВД России "Красносельское" г. Москвы подполковник полиции Евгений Евтеев и его заместитель майор полиции Дмитрий Козлов.Павел Федорович прошел свой путь в органах внутренних дел от курсанта милиции до заместителя начальника отдела центрального аппарата МВД СССР. Прослужив в органах внутренних дел более 30 лет, ушел в отставку в звании полковника внутренней службы.За дружеским чаепитием именинник показал гостям свои давние фотографии со службы, вырезку из газеты со статьей про него, которую он бережно хранит уже долгие годы, а также поделился наиболее интересными историями из милицейской службы, поблагодарил гостей за внимание, заботу и память, которую берегут молодые сотрудники полиции.«Создание праздника для наших ветеранов заслуженно. Вы не должны быть обделены заботой и вниманием. На примере Вашего мужества и стойкости воспитывается молодое поколение защитников Отечества, закона и правопорядка. Вы всегда являетесь примером для нас!»- выразил слова благодарности Евгений Евтеев полковнику внутренний службе Павлу Федоровичу и пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручил памятный подарок.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79