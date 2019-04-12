Злоумышленники при расчете предъявляли к оплате денежную купюру, однако не передавали ее в руки кассиру, но при этом забирали товар и сдачу...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве совместно с УР ОМВД России по районам Матушкино и Савелки задержали подозреваемых в совершении мошенничеств.В отдел полиции обратился представитель одного из супермаркетов, расположенного на территории 4 микрорайона Зеленограда. Женщина рассказала, что неизвестные путем мошенничества похитили денежные средства из кассы и товары, принадлежащие магазину.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Москве и Московской области. Ими оказались три приезжие женщины в возрасте от 35-ти до 43-х лет и 45-летний приезжий мужчина. Установлено, что злоумышленники при расчете предъявляли к оплате денежную купюру, однако не передавали ее в руки кассиру, но при этом забирали товар и сдачу. Похищенными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению еще четырех аналогичных эпизодов противоправной деятельности.По данным фактам отделениями дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки и ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31