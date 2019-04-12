Ведущая телестройки Ольга Орлова
сообщила сенсационную новость. По ее словам, шоу Дом-2 прекратит свое
существование уже к концу этого года.
Ведущая телестройки Ольга Орлова
сообщила сенсационную новость. По ее словам, шоу "Дом-2" прекратит свое
существование уже к концу этого года.
Как намекнула ведущая, продюсеры готовят
зрителям сюрприз. Шоу "Дом-2" ждет полный перезапуск или же начнутся съемки
абсолютно новой передачи.
Ольга Орлова
рассказала, что окончательно судьба телестройки" еще не решена. Однако в
прежнем виде реалити-шоу выходить больше не будет, сообщает портал novosti-dom2.ru.
До конца
года у продюсеров есть время, чтобы подумать, чем порадовать зрителей в 2020
году.
Отметим, что у скандально известного шоу "Дом-2" множество
поклонников. При этом не меньше у него и критиков, которые только и мечтают,
чтобы проект поскорее закрылся. Вскоре исполнится пятнадцать лет с тех пор, как
в периметре телестройки появились ее первые герои.
Ранее
известный телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров, который стоял у истоков и руководил им десять лет, дал откровенное интервью. Он вспомнил, как привел Ксению Бородину на телестройку. Девушка хорошо
зарекомендовала себя, работая в его не менее скандальной программе
"Окна". Валерий придумал Ксении более звучную фамилию. Так с его
легкой руки Ксения Амоева стала Бородиной.
Напомним,
до скандального существовал проект "Дом", который прожил в
эфире около года. Сначала ведущим был певец Николай Басков, а после гимнастка
Светлана Хоркина.