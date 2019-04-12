Ведущая телестройки Ольга Орлова сообщила сенсационную новость. По ее словам, шоу Дом-2 прекратит свое существование уже к концу этого года.

Ведущая телестройки Ольга Орловасообщила сенсационную новость. По ее словам, шоу "Дом-2" прекратит своесуществование уже к концу этого года.Как намекнула ведущая, продюсеры готовятзрителям сюрприз. Шоу "Дом-2" ждет полный перезапуск или же начнутся съемкиабсолютно новой передачи.Ольга Орловарассказала, что окончательно судьба телестройки" еще не решена. Однако впрежнем виде реалити-шоу выходить больше не будет, сообщает портал novosti-dom2.ru.До концагода у продюсеров есть время, чтобы подумать, чем порадовать зрителей в 2020году.Отметим, что у скандально известного шоу "Дом-2" множествопоклонников. При этом не меньше у него и критиков, которые только и мечтают,чтобы проект поскорее закрылся. Вскоре исполнится пятнадцать лет с тех пор, какв периметре телестройки появились ее первые герои.Ранееизвестный телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров, который стоял у истоков и руководил им десять лет, дал откровенное интервью. Он вспомнил, как привел Ксению Бородину на телестройку. Девушка хорошозарекомендовала себя, работая в его не менее скандальной программе"Окна". Валерий придумал Ксении более звучную фамилию. Так с еголегкой руки Ксения Амоева стала Бородиной.Напомним,до скандального существовал проект "Дом", который прожил вэфире около года. Сначала ведущим был певец Николай Басков, а после гимнасткаСветлана Хоркина.