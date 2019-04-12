Суд в Великобритании начнет рассмотрение запроса США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в мае. Первое заседание состоится 2 мая. Джулиан Ассанж будет участвовать в нем посредством видеоконференции.

Суд в Великобритании начнет рассмотрение запроса США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в мае. Об этом сообщило британское издание SkyNews. До этого момента Ассанж будет под арестом.Первое заседание состоится 2 мая. Джулиан Ассанж будет участвовать в нем посредством видеоконференции.США должны до 12 июня предоставить документы насчет экстрадиции основателя WikiLeaks. Об этом заявил судья Вестминстерского магистратского суда Майкл Сноу.В зал суда Ассанж заявился с книгой американского автора Гора Видала. В процессе заседания задержанный вел себя спокойно. На вопрос о том, считает ли себя виновным, ответил отрицательно.Вестминстерский магистратский суд признал Джулиана Ассанжа виновным в неявке на судебные слушания в 2012 году. Таким образом он нарушил условия освобождения под залог. Дата слушаний по этому делу пока не объявлена.Основателя WikiLeaks британская полиция арестовала в посольстве Эквадора после того, как ему было отказано в убежище на территории страны.