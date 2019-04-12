В громкий скандал попал уральский священник Сергий (Зотов) из-за супруги. Его избранница Оксана приняла участие в конкурсе красоты Ты уникальная, который проходил в дни Великого поста.

В громкий скандал попал уральский священник Сергий(Зотов) из-за супруги. Его избранница Оксана приняла участие в конкурсе красоты"Ты уникальная",который проходил в дни Великого поста.Снимки гламурной блондинкипоявились в соцсетях. На нем девушка якобы исполняла бразильский танец вкарнавальном костюме.По словам секретаря Магнитогорскойепархии, отца Льва (Баклицкого), с священником провели беседу и временнонаправили служить в поселок Фершампенуаз Нагайбакского района. Таким образомего наказали за поведение жены, передает РИА Новости.Он добавил, что у супруги священнослужителя, как и у жены чиновника, должныбыть ограничения.Ранее ОксанеЗотовой устроили в Instagram травлю из-за фото с конкурса красоты. После этого еесупруг-священник, что готовит заявление в прокуратуру.Отец Сергий заявил, что распространяемые в интернете снимки его жены являются"клеветой". Подал заявление священник и в Роскомнадзор.Ресурсы, на которых былиопубликованы фото Оксаны Зотовой, священник назвал "погаными". Он считаетнедопустимым, когда в Сети выкладывается информация личного характера, которая порочитимя и авторитет.Приэтом отец Сергий добавил, что поддерживал супругу в желании участвовать вконкурсе красоты. А в переводе из Магнитогорска в село священник не видитничего страшного.