В громкий скандал попал уральский священник Сергий
(Зотов) из-за супруги. Его избранница Оксана приняла участие в конкурсе красоты
Ты уникальная,
который проходил в дни Великого поста.
В громкий скандал попал уральский священник Сергий
(Зотов) из-за супруги. Его избранница Оксана приняла участие в конкурсе красоты
"Ты уникальная",
который проходил в дни Великого поста.
Снимки гламурной блондинки
появились в соцсетях. На нем девушка якобы исполняла бразильский танец в
карнавальном костюме.
По словам секретаря Магнитогорской
епархии, отца Льва (Баклицкого), с священником провели беседу и временно
направили служить в поселок Фершампенуаз Нагайбакского района. Таким образом
его наказали за поведение жены, передает РИА Новости.
Он добавил, что у супруги священнослужителя, как и у жены чиновника, должны
быть ограничения.
Ранее Оксане
Зотовой устроили в Instagram травлю из-за фото с конкурса красоты. После этого ее
супруг-священник, что готовит заявление в прокуратуру.
Отец Сергий заявил, что распространяемые в интернете снимки его жены являются
"клеветой". Подал заявление священник и в Роскомнадзор.
Ресурсы, на которых были
опубликованы фото Оксаны Зотовой, священник назвал "погаными". Он считает
недопустимым, когда в Сети выкладывается информация личного характера, которая порочит
имя и авторитет.
При
этом отец Сергий добавил, что поддерживал супругу в желании участвовать в
конкурсе красоты. А в переводе из Магнитогорска в село священник не видит
ничего страшного.