Великобритания предоставила Эквадору гарантии того, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему может грозить смертная казнь. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter президента Эквадора Ленина Морено.

Великобритания предоставила Эквадору гарантии того, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему может грозить смертная казнь. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter президента Эквадора Ленина Морено.Ассанж, по словам Морено, неоднократно нарушал международные конвенции и дипломатический протокол, поэтому и было принято решение отказать ему в предоставлении убежища.Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне 11 апреля по ордеру от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.Ассанжа взяли под стражу на территории посольства и отправили в камеру предварительного заключения. Британские власти уже заявили, что перед судом основатель WikiLeaks предстанет "в кратчайшие сроки".На территорию посольства лондонская полиция попала по приглашению посла Эквадора.Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, который и принял решение предоставить убежище основателю WikiLeaks, уже назвал действия своего действующего коллеги "преступлением, которое человечество никогда не забудет". А самого Ленина Морено экс-президент считает "самым большим предателем в истории Эквадора и Латинской Америки".