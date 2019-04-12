Регина Тодоренко взяла интервью у скандально известного телеведущего Дмитрия Шепелева. После этого она записала видео для поклонников, сообщив об уходе.

Регина Тодоренко взяла интервью у скандально известного телеведущего Дмитрия Шепелева. После этого она записала видео для поклонников, сообщив об уходе.Пока точно неизвестно, когда именно выйдет в эфир интервью Регины Тодоренко с Дмитрием Шепелевым, который вообще крайне редко общается с журналистами. Однако уже сейчас на своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная телеведущая выложила видео, сделанные во время общения с привлекательным коллегой.Позднее в приложении Stories Регина опубликовала видео, снятое, по всей видимости, уже дома. Тодоренко предстала с распущенными волосами, без грамма макияжа, лежа на кровати. Рядом с собой она разместила сына, которого пока предпочитает не показывать общественности. На видео слышно, как он гулит. Регина, посмотрев на него, обратилась к сыну: "Серьезно? Ты хочешь уйти от меня? Уже? Тебе всего лишь три месяца".Затем Тодоренко посмотрела в объектив камеры и сообщила: "Хочет уйти от меня". Ранее популярная ведущая пожаловалась на то, что наследник не дал ей и ее супругу, певцу Владу Топалову, спать. Регина, продемонстрировав жуткие мешки под глазами, призналась, что не представляет, как ей работать после такой ночи.Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов оформили отношения осенью 2018 года. На тот момент телеведущая была глубоко беременна. Наследник пары появился на свет в начале декабря. Однако, в отличие от своих звездных коллег, супруги предпочли не показывать малыша сразу после рождения, не стали делать шумихи и из выписки из роддома.Пара даже не сразу сообщила общественности, какое имя носит сын. Лишь случайно журналисты выяснили, что мальчика нарекли непопулярным нынче именем Михаил (и то, это неточно). Вскоре после родов Регина Тодоренко вернулась к работе. Однако свое шоу "Пятница с Региной" ведущая снимает у себя дома. Причем Влад Топалов принимает активное участие в съемках.