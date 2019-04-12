Герцог и герцогиня Сассекские считаются одной из самых крепких и гармоничных пар. Уже в конце апреля Меган Маркл родит наследника. Недавно британские СМИ сообщили, что у бывшей актрисы появилась серьезная конкурентка.

Герцог и герцогиня Сассекские считаются одной из самых крепких и гармоничных пар. Уже в конце апреля Меган Маркл родит наследника. Недавно британские СМИ сообщили, что у бывшей актрисы появилась серьезная конкурентка.Поклонники монаршей семьи были сильно удивлены, когда заметили, что на свадебную церемонию Меган Маркл и принца Гарри прибыла телеведущая Опра Уинфри. Она появилась перед фотографами в розовом наряде и изящной шляпке с перьями. В капелле Святого Георгия актриса сидела в ложе, предназначенной для родственников и друзей жениха и невесты.Тогда многие репортеры заподозрили, что Опра Уинфри подружилась с членами королевской семьи, чтобы одной из первых взять интервью у герцогини Сассекской. Однако недавно выяснилось, что ее главной целью был принц Гарри.Телеведущая попросила внука королевы принять участие в съемках документального проекта для Apple TV, посвященного проблеме психического здоровья. "Я считаю, что психическое здоровье – это залог мощного руководства и процветающего общества", – заявил герцог Сассекский на странице в Instagram.Любопытно, что не будет помогать им в работе над этой передачей. Сейчас бывшая актриса готовится к появлению на свет первенца. Ранее пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила, что герцог и герцогиня Сассекские расскажут журналистам о пополнении после того, как отпразднуют это событие в частном порядке.