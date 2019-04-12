На 87-м году жизни после тяжелой болезни скончался миллиардер и меценат Владислав Тетюхин. Он входил в числе 200 богатейших бизнесменов России. Семь лет назад почти все свои деньги он вложил в создание Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра.

На 87-м году жизни скончался миллиардер и меценат Владислав Тетюхин.На сайте созданного им Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра сообщается, что Владислав Валентинович ушел из жизни после тяжелой болезни. В этом медцентре получили помощь десятки тысяч людей."Семь последних лет своей жизни до последнего дыхания было отдано им борьбе за право на медицинскую помощь для всех жителей России. Полная трудов и свершений жизнь Владислава Валентиновича в медицине является великим примером истинного патриотизма и служения Отечеству", – говорится в сообщении​​​.Владислав Тетюхин родился в 1932 году в Москве. После окончания Московского института стали и сплавов попал по распределению на Верхнесалдинский металлообрабатывающей завод, где начал налаживать одно из первых в мире производств титана.В 90-х годах после приватизации стал крупным акционером корпорации "ВСМПО-Ависма". В 2000-х годах компания занимала около трети мирового рынка титана, поставляла продукцию для Boeing и Airbus, сообщает РИА Новости.В 2012 году состояние "патриарха отечественной титановой отрасли" оценивалось в 650 миллионов долларов. Тетюхин входил в числе 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В том же году все деньги, полученные от продажи "ВСМПО-Ависма" Рособоронэкспорту, он вложил в создание Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра.