УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Боязитовой Лилии Ришатовны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Боязитовой Лилии Ришатовны, 1985 года рождения, которая 7 апреля 2019 года ушла из дома в городе Троицке на работу и до настоящего времени её местонахождение не известно.Приметы: на вид 35 лет, плотного телосложения, волосы черные средней длины, рост 165 см.Была одета:короткая синяя куртка, черные лосины, сапоги черные с рисунком, сумка кремового цвета с рисунком.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79