Валерий Иванович продемонстрировал полицейским уникальные видеозаписи, которые он лично сделал, находясь на орбите...

В актовом зале УВД по ВАО прошла творческая встреча сотрудников полиции Восточного округа с летчиком-космонавтом, Героем России полковником Валерием Ивановичем Токаревым.На встрече Валерий Иванович продемонстрировал полицейским уникальные видеозаписи, которые он лично сделал, находясь на орбите. Также космонавт рассказал о событиях, происходивших на борту, в том числе о нештатных ситуациях, на примере которых была показана важность таких качеств как мужество, твёрдость характера и профессионализм.После встречи с сотрудниками Валерий Иванович посетил комнату истории УВД по ВАО, где хранится уникальный и единственный в своём роде экспонат – экземпляр газеты «Щит и меч», который побывал в космосе и сделал 3500 витков вокруг Земли, находясь на борту космического корабля «Союз». Стоит отметить, что данный экземпляр Валерий Иванович подарил музею УВД по ВАО в 2007-м году.В конце своего визита летчик-космонавт, Герой России полковник Валерий Иванович Токарев сделал запись в Книге почётных гостей УВД по ВАО.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73