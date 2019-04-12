Представители британской сети супермаркетов Co-op придумали ноу-хау по привлечению клиентов. Они создали гендерно-нейтрального имбирного человечка и предложили посетителям дать ему имя. Имя съедобной личности назовут 1 мая.

Представители британской сети супермаркетов Co-op придумали ноу-хау по привлечению клиентов. Они создали "гендерно-нейтрального" имбирного человечка и предложили посетителям дать ему имя. Имя съедобной личности назовут 1 мая, сообщает The Telegraph.На опубликованном ниже фото запечатлен gingerbread person ("имбирная личность"). Обычно такой вид печенья называется gingerbread man, то есть, "имбирным мужчиной"Our Gingerbread person is famous