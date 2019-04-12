Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался. Губернатор региона уже распорядился уволить главврача, который ранее работал в системе ФСИН.

Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один". Губернатор региона Алексей Цыденов уже распорядился уволить главврача, который ранее работал в системе ФСИН.Жертвой "врачебной ошибки" стал 40-летний Владимир Колмаков, который 6 февраля поступил в Баргузинскую районную больницу с двусторонней пневмонией. На следующий день отец обнаружил его мертвым в запертой маленькой комнате, причем висячий замок ему пришлось срезать болгаркой.Вскрытие показало, что Владимир скончался от отека легких. В "карцер" же он попал из-за того, что врачи приняли его поведение за психоз. Дабы мужчина не убежал, его заперли в каморке, а заодно отобрали телефон. О смерти пациента медики узнали вместе с родственниками.Инцидентом уже заинтересовались следователи, а министру здравоохранения было поручено уволить главного врача больницы и принять самые строгие меры по наказанию всех виновных лиц.По некоторым данным, главврач прежде являлся сотрудником ФСИН, что до лечащего врача, то она уже покинула свою должность и перебралась в Москву.