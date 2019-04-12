Согласно справке об исследовании медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль Нахимова являются подлинными государственными наградами СССР. Два изъятых ордена признаны подделками...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Арбат задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР.В полицию поступила информация о том, что неизвестный на улице Арбат пытается сбыть награды СССР.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан на месте происшествия. Им оказался 36-летний житель Подмосковья. У него изъяты орден Александра Невского, орден Красного Знамени, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль Нахимова.Согласно справке об исследовании медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль Нахимова являются подлинными государственными наградами СССР. Два изъятых ордена признаны подделками.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60