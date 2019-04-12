Нет бумажки - нет человека. В Дмитрове семья дольщиков осталась без квартиры. После смены застройщика они почему-то исчезли из списка жильцов, и новоселье на их квадратных метрах отпраздновали совсем другие люди. Кто в этом виноват?

Нет бумажки — нет человека. В Дмитрове семья дольщиков осталась без квартиры. После смены застройщика они почему-то исчезли из списка жильцов, и новоселье на их квадратных метрах отпраздновали совсем другие люди. Кто в этом виноват?Влезли в долги, купили жилье, а их даже в подъезд не пускают. За 3 миллиона рублей семья Коргиных приобрела квартиру в многоэтажном доме, который возводила компания "Ф-групп". Но вскоре застройщик объявил о банкротстве. Как установило следствие, владелец компании Андрей Гринчук присвоил 300 миллионов, собранных с дольщиков, и попытался скрыться. Бизнесмена задержали. А достраивать объект поручили фирме "Березовец".В декабре собственникам квартир торжественно вручили ключи. Не радовался только Олег Коргин с женой и дочерью. На этом празднике они оказались чужими."Я пришел получать квартиру, предъявил свои документы, а мне сказали, что вы не находитесь в реестре дольщиков, и квартира вам не положена", — рассказывает Олег Коргин.Выяснилось, что после банкротства "Ф-групп" суд назначил конкурсного управляющего Юрия Рожкова. Тот должен был провести собрание дольщиков и составить их реестр, чтобы передать новому застройщику. Коргины в этот список не попали."Все остальные были установлены в качестве кредиторов, а они не были установлены", — объясняет Юрий Рожков, конкурсный управляющий."Конкурсный управляющий не уведомил меня о процедуре банкротстве. Ни писем, ни звонков никаких не было, соответственно, я не знал об этом!" — жалуется Олег Коргин.Действительно, по закону конкурсный управляющий не обязан лично разыскивать дольщиков. Достаточно напечатать объявление в газете, и у людей есть три месяца, чтобы заявить свои требования. Иначе они теряют права на купленное жилье.- Мы нашли это объявление — несколько строчек мелким шрифтом в газете, напечатанной небольшим тиражом. Неудивительно, что Максим его не видел. Но теперь даже опытные юристы разводят руками."В той ситуации, которую мы рассматриваем, конкурсное производство уже закончилось, все имущество распродано, и все обязательства перед кредиторами исполнены в большей или меньшей степени. Сейчас уже финиш, тупик", — объясняет юрист Роман Максимович.Прокуратура в дело вмешиваться не стала. Максим подал иск в суд и надеется, что его восстановят в правах дольщика, и он с семьей, наконец, справит долгожданное новоселье.