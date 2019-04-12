Благодаря бдительности, проявленной ковровчанами, были задержаны злоумышленники, подозреваемые в серии краж и попытке грабежа.

В городе Коврове Владимирской области в присутствии личного состава межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» заместитель начальника УМВД России по Владимирской области – начальник следственного управления полковник юстиции Александр Никифоров и начальник МО МВД России «Ковровский» полковник полиции Игорь Мочалов вручили благодарности местным жителям, грамотные действия которых способствовали задержанию подозреваемых в серии краж и попытке грабежа.7 апреля текущего года житель Ковровского района Владимир Янкавцев, проезжая мимо магазина в одном из районных сёл, увидел на крыльце торговой точки женщину с раной на голове и бегущего по улице мужчину. Местный житель, поняв, что случилась беда, догнал убегавшего и удерживал его до приезда сотрудников полиции. Впоследствии в отношении 34-летнего подозреваемого за попытку совершения грабежа было возбуждено уголовное дело.Внимательность другого местного жителя, Владимира Каштанова, в марте текущего года способствовала задержанию подозреваемого в серии краж с территории дачных участков. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.Вручая благодарности, Александр Павлович отметил проявленные грамотность и решительность местных жителей, их активную гражданскую позицию, пожелал удачи и благополучия, а также выразил уверенность, что местные жители и впредь будут оказывать содействие правоохранителям в деле борьбы с преступностью.