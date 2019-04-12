Он успел украсть технику на 105 тысяч рублей

Он успел украсть технику на 105 тысяч рублейВ начале апреля этого года в полиции в Киржаче обратился 74-летний житель Подмосковья. Мужчина рассказал, что с его дачного участка в одном из районных посёлков украли электрические и бытовые приборы. Сумма ущерба составила около 105 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Криминалисты обнаружили следы обуви и пальцев рук предполагаемого преступника. Через несколько дней в по подозрению в причастности к хищению имущества задержали 38-летнего местного жителя. У него дома полицейские обнаружили похищенные телевизор, инструменты и электротриммер.Выяснилось, что злоумышленник, зная об отсутствии хозяина зимой, дважды залезал на территорию дачного участка и воровал там. Часть похищенного мужчина продал.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.