Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, превысила 100 000 рублей.

В начале апреля текущего года в Отделение МВД России по Киржачскому району обратился 74-летний житель Московской области. Мужчина сообщил, что с территории его дачного участка, расположенного в одном из районных поселков, были похищены электрические и бытовые приборы. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила около 105 000 рублей.При проведении комплекса необходимых мероприятий эксперты-криминалисты обнаружили следы обуви и пальцев рук предполагаемого злоумышленника в доме и хозяйственной постройке, расположенных на дачном участке.Через несколько дней в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению имущества был задержан 38-летний местный житель. В ходе обыска по месту жительства фигуранта сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенные телевизор, инструменты и электротриммер.Установлено, что злоумышленник, зная об отсутствии хозяина в зимний сезон, в период с октября прошлого года по февраль текущего дважды проникал на территорию дачного участка и совершал кражи. Часть похищенного имущества фигурант реализовал.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.