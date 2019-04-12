В лос-анджелесском отеле названием Beverly Hills Hotel обустроили специальное бунгало, посвященное Мэрилин Монро.

Легендарная актриса любила останавливаться в этой гостинице, и ее владельцы после редизайна решили сделать подарок поклонникам Монро.Интерьер бунгало выполнен в ярком игривом стиле с элементами золотого в отделке и закругленной мебелью.Внутри есть бар Chanel №5, в котором представлены любимые ароматы звезды, коллекция косметики, подборка фильмов с участием актрисы и фотографии. Меню полностью соответствует вкусам Монро: в нем креветочный коктейль, морковный салат, спагетти с фрикадельками, стейк на гриле и мороженое.