Жительница штата Невада Нэнси Кидуэлл выставила на продажу город Кэл-Нев-Ари в 113 километрах от Лас-Вегаса, который она с покойным мужем основала во второй половине 1960-х. Американка мечтает, наконец, уехать в отпуск. Стоимость города – 8 миллионов долларов.

Жительница штата Невада Нэнси Кидуэлл выставила на продажу город Кэл-Нев-Ари в 113 километрах от Лас-Вегаса, который она с покойным мужем основала во второй половине 1960-х. Американка мечтает, наконец, уехать в отпуск. Стоимость города – 8 миллионов долларов, сообщает Review Journal.Нэнси и Слим Кидуэлл смогли превратить заброшенный аэродром в город в 1965 году. Название населенного пункта – это сочетание имен трех американских штатов, Колорадо, Невады и Аризоны.Первое время пара жила в трейлере. Чтобы получить участок государственной земли в собственность, американцы должны были доказать свою способность его полноценно использовать.Все необходимое семье Кидуэлл доставляли по воздуху, сами Слим и Нэнси были пилотами.В течение года пара пробурила две скважины с водой, засеяли землю ячменем, оборудовали возобновляемые источники электроэнергии. Этого хватило, чтобы государство пошло им навстречу.Когда статус города был официально получен, Кидуэллы построили дороги, открыли казино, магазины, ресторан, бар, почту, гостиницу и другие объекты. Кэл-Нев-Ари стал популярным у туристов. Некоторые приезжие остались тут жить.Сейчас в городке чуть больше 200 человек. Средний годовой доход на душу населения составляет 20 870 долларов, то есть, никто из жителей Кэл-Нев-Ари не находится за чертой бедности.Нэнси Кидуэлл решила продать город, потому что захотела впервые чуть ли не за всю жизнь отправиться в отпуск. Муж женщины и сооснователь города умер 1983 году. Будущий хозяин населенного пункта получит в собственность практически все объекты Кэл-Нев-Ари, кроме пожарной станции. Она была построена государством после пожара в одном из местных домов.