В Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, где сегодня должно состояться слушание по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, привезли мужчину в темной куртке с капюшоном. Хотя разглядеть лицо задержанного журналистам не удалось, представители СМИ предполагают, что это и есть Ассанж, задержанный сегодня в посольстве Эквадора.

В Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, где сегодня должно состояться слушание по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, привезли мужчину в темной куртке с капюшоном. Хотя разглядеть лицо задержанного журналистам не удалось, представители СМИ предполагают, что это и есть Ассанж, задержанный сегодня в посольстве Эквадора.Арест Ассанжа стал возможен после того, как Эквадор решил отказать ему в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций, сообщает РИА Новости.Скотленд-Ярд уже официально заявил, что Ассанж арестован в связи с запросом США об экстрадиции. Там подчеркнули, что основатель WikiLeaks предстанет перед Вестминстерским магистратским судом в кратчайшие сроки.