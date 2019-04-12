Сумма ущерба, причиненного семи потерпевшим, превысила 210 тысяч рублей

Сумма ущерба, причиненного семи потерпевшим, превысила 210 тысяч рублейВ Юрьев-Польском местную жительницу обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В полицию обратился 54-летний местный житель. Мужчина рассказал, что при получении кредита в одной из финансово-кредитных организаций оформил страховку, сумму которой ему должны были вернуть. Однако, после выплаты займа, в возврате страховки заявителю отказали, пояснив, что ее и не оформляли. Мужчина обратился к правоохранителям.Выяснилось, что менеджер, вводила клиентов в заблуждение, оформляла страхование кредитов, а деньги оставляла себе.Сумма ущерба, причиненного семи потерпевшим, превысила 210 тысяч рублей. Обвиняемая всё возместила.Уголовное дело направлено в суд.