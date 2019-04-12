12.04.2019

2019-04-12 09:15:49

В жутком ДТП в Армении пострадали десятки человек

Автомобиль с военными врезался в скалу в Армении. В результате, машина перевернулась, 20 человек госпитализированы, передает телеканал .



Уточняется, что авария произошла на автодороге Меги-Цирани дзор Сюникской области. Это около 400 км от Еревана. Причины произошедшего устанавливаются Известно, что автомобиль выехал на встречную полосу и после этого столкнулся со скалой. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Один военнослужащий остается в состоянии средней тяжести.