В Прямой эфир приехала вдова нигерийского принца Наталья Веденина из Череповца. Переходить по наследству к младшему брату супруга она не стала, но приютила у себя двух молодых нигерийцев, застрявших в России после ЧМ-2018 по футболу. Из-за них старший сын Натальи хочет выгнать мать из дома.

В "Прямой эфир" пришла вдова нигерийского принца Наталья Веденина из Череповца. Ранее в программе уже рассказывали о женщине, которая в 50 лет вышла замуж за нигерийского принца, родила от него мальчиков-близнецов, а потом он скончался."По наследству" она должна была "перейти" к младшему брату умершего мужа, однако у того своя семья, он готовится стать отцом у себя на родине, и тут у вдовы с маленькими детьми возник роман с 31-летним полицейским из Ганы. Правда, пока виртуальный – они общаются по скайпу, но вскоре собираются встретиться.Пока же, рассказывает женщина, она не осталась равнодушной к судьбе двух нигерийских болельщиков, которые застряли в России после Чемпионата мира по футболу-2018.Летом сообщалось о том, что многие нигерийские болельщики стали жертвами мошенников, оставшись без документов и обратных билетов. Кого-то дипломаты вывезли самолетом в Нигерию, но повезло далеко не всем.Без жилья, денег и работы остались в России и 32-летний Шина Саиди и 25-летний Годфри Окулор. Они увидели программу с участием вдовы нигерийского принца, нашли Наталью в Интернете и попросили о помощи.Наталья пожалела соотечественников своего умершего супруга – поселила их у себя. Веденина говорит, что они мне помогали ей по хозяйству и нянчились с малышами.Однако гости из Нигерии не пришлись по душе старшему сыну Натальи Анатолию. Не разобравшись в ситуации, он решил, что Шина и Годфри — очередные любовники матери, и теперь собирается выгнать ее из дома.Сын считает, что мать сошла с ума, тем более что она, по словам Анатолия, ухаживает за молодыми мужчинами, кормит их, пьет с ними вино и не стесняясь признается, что если бы позволяли законы, то она имела бы трех мужей.Кто на самом деле Шина и Годфри – жертвы мошенников или аферисты? Удастся ли им вернуться на родину, а Анатолию примириться с матерью? И прилетит ли в Россию полицейский из Ганы, чтобы жениться на вдове нигерийского принца из Череповца?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".