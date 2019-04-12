Верховный суд Чечни отменил решение Заводского суда Грозного о списании долгов за газ с населения в размере 9 миллиардов рублей. Долг формировался на протяжении почти 9 лет – с начала 2007 до сентября 2017 года.

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского суда Грозного о списании долгов за газ с населения в размере 9 миллиардов рублей. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на источник в правительстве Чеченской Республики. Долг формировался на протяжении почти 9 лет – с начала 2007 до сентября 2015 года.При этом Верховный суд обязал поставщика газа провести бухгалтерский учет и отчетности. Работа по урегулированию большой задолженности будет продолжена. Также планируется уточнить объем необоснованно начисленных долгов.В январе этого года Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ. Такое решение было принято по требованию прокуратуры. Там посчитали, что обязательства по оплате задолженности создавали напряженную ситуацию в обществе. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" в свою очередь подала апелляционную жалобу на это решение.