Сегодня в Профессионально-педагогическом колледже Саратова в аудитории во время занятий рухнул потолок. Ученики сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Сегодня в учебном заведении Саратова в аудитории во время занятий упал потолок — рухнули куски бетона, мокрый гипсокартон, части навесной конструкции, мусор и светильники.Инцидент произошел 11 апреля в Профессионально-педагогическом колледже, расположенном на улице Горького. Видео и фотографии обрушившегося потолка были опубликованы в сообществе "Типичный Саратов".На видео студентки обсуждали открывшуюся после обрушения картину. "Видишь плесень?" — спросила девушка у своей подруги. "Там вообще сама доска гнилая" — прозвучало в ответ.Один из учащихся рассказал в комментариях, что руководство о проблеме знает, но решить ее не может: здание историческое, а сейчас весна.В результате происшествия никто не пострадал. Комментарии от администрации колледжа пока что не поступали.