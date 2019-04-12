Киевская власть во главе с Порошенко категорически против освобождения своих граждан, заявил председатель политсовета партии Украинский выбор - Право народа Виктор Медведчук в эфире программы 60 минут.

Киевская власть во главе с Порошенко категорически против освобождения своих граждан, заявил председатель политсовета партии "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук в эфире программы "60 минут".Медведчук прокомментировал недавнее заявление Порошенко о его неэффективности в переговорах по освобождению пленных в Донбассе:"Нашего действующего президента вывела из себя моя встреча с Владимиром Путиным 4 апреля, где мы обсуждали вопрос освобождения моряков и сотрудников СБУ. Переговоры я проводил как руководитель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".Украинский политик отметил, что планировавшийся в январе 2018 года второй этап обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" не состоялся из-за отказа Порошенко выполнять достигнутые договоренности."Последний обмен в декабре 2017 года и освобождение 300 человек были организованы лично президентом Путиным, к которому я обратился с просьбой переговорить с руководителями непризнанных республик. Второй этап должен был пройти в январе 2018 года, но Порошенко категорически отказался. После этого я заявил, что не буду принимать участие в работе гуманитарной подгруппы. Я увидел, что власть во главе с Порошенко против возвращения своих граждан домой", — рассказал Медведчук.Также политик прокомментировал слова представителей штаба Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с ДНР и ЛНР."Это очередной этап русофобии и антироссийской истерии, которые были заведены при Порошенко. Когда они говорят, что не собираются разговаривать с Донбассом, идти на уступки, когда выступают против автономии и рассказывают, что это такое, они не понимают, о чем идет речь. Это свидетельствует о том, что за спиной Зеленского стоят представители США", — делает вывод Виктор Медведчук.