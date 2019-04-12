Он появился совсем недавно

Он появился совсем недавноЖители дома №16 на Безыменского были вынуждены обратиться во Фрунзенский районный суд с иском о сносе самовольно возведённого третьего этажа магазина, примыкающего к их многоэтажке. Местные жители заявляют, что из-за надстройки к ним в квартиры не попадает свет. Кроме того, при строительстве третьего этажа магазина рабочие испортили стены жилого дома. Работы провели самовольно, без согласования с собственниками квартир.Сейчас на третьем этаже помещения снимают магазины крупных федеральных сетей. Их представителей тоже привлекли к участию в деле.