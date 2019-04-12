Не стоит убирать теплые вещи на дальнюю полку

Не стоит убирать теплые вещи на дальнюю полкуЗима не хочет уходить так просто. Утром 12 апреля во Владимире неожиданно пошел настоящий снегопад. Через пару часов он смешался с дождем.Синоптики прогнозируют, что неблагоприятная погода простоит несколько дней. В субботу, 13 апреля, тоже будет идти снег с дождем. А температура воздуха поднимется лишь до +5 градусов.В воскресенье, 14 апреля, осадки прекратятся. Ожидается солнечная погода. Однако столбик термометра не покажет больше +7 градусов. Так что не стоит убирать теплые вещи на дальнюю полку.