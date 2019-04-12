Им стал Алексей Грошенков

Им стал Алексей ГрошенковПриказом Генерального прокурора РФ № 355-к на должность владимирского прокурора назначили советника юстиции Алексея Грошенкова. В областной центр он перебрался из Коврова, где также занимал аналогичную должность.Алексей Грошенков родился в 1979 году. Окончил юрфак ВлГУ. В прокуратуре работает с 2002-го года, начинал в Судогодском районе. Также работал в Суздальском и Ковровском районах. В 2017 году его наградили знаком «Почётный работник прокуратуры РФ». Женат, воспитывает дочь.Напомним, предыдущего главу городской прокуратуры Владимира Илью Копытина после инцидента с расследованием Следственного комитета перевели на работу в областную прокуратуру.