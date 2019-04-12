Его телефоны останутся прежними и будут работать в обычном режиме

Его телефоны останутся прежними и будут работать в обычном режимеВладимирский Единый расчетно-информационный центр переехал. Об этом сообщают в пресс-службе Белого дома.Новый адрес ЕРИЦ: город Владимир, улица Крайнова, дом 4. В связи с переездом приём граждан возобновится только с 15 апреля.Телефон «горячей линии» 8(800)234-59-33 и городской телефон ООО «ЕРИЦ Владимирской области» 8(4922)44-45-22 останутся прежними и будут работать в обычном режиме.