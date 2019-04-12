Руководство предоставило декларацию с заведомо ложными сведениями

Руководство предоставило декларацию с заведомо ложными сведениямиВо Владимире руководство ООО «Регионнефтегаз» подозревают в уклонении от уплаты налогов.СледКом установил, что во втором квартале 2018 года предприятие предоставило декларацию с заведомо ложными сведениями.По результатам финансовой проверки документально подтвержден факт заключения ООО «Регионнефтегаз» договора с предприятием, не осуществляющим хозяйственную деятельность, имеющим фиктивный юридический адрес в Алании.Руководители владимирского предприятия применили фиктивный документооборот на якобы осуществлённую поставку продукции, в том числе бензина и дизельного топлива.Их противоправными действиями государству причинён ущерб в размере 10 миллионов рублей.