В соревнованиях примут участие 250 спортсменов со всей России

В соревнованиях примут участие 250 спортсменов со всей РоссииВо Владимире состоится первенство России по тяжёлой атлетике. Оно пройдёт среди юниоров и юниорок до 24 лет.В соревнованиях примут участие 250 спортсменов со всей России. За Владимирскую область выступят 13 человек: 8 юношей и 5 девушек.Турнир проведут в 10-ти весовых категориях. Для юношей будут предусмотрены категории от 55 килограмм и до категории свыше 109 килограмм, для девушек – от 45 килограмм до категории свыше 87 килограмм.Соревнования станут отборочными на первенство Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров, которое пройдёт этим летом.