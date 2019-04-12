Школьник получил ушибы и ссадины

Школьник получил ушибы и ссадиныВладимирцев просят помочь найти водителя, который сбил ребенка и скрылся с места аварии. ДТП произошло сегодня, 12 апреля, около 8:20 на улице Балакирева.По предварительной информации УМВД, водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 13-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил ушибы и ссадины, медицинская помощь ему оказали на месте и отправили амбулаторное лечение.Водитель сразу же уехал. По данному факту назначили проведение проверки. Правоохранители устанавливают автомобиль и личность водителя, а также все обстоятельства произошедшего.Если вы стали очевидцем данного происшествия и знаете что-либо, позвоните в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54 16 65.