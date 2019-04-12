Двое друзей хотели «подзаработать»

Двое друзей хотели «подзаработать»Ленинский районный суд города Владимира вынес приговор двоим ранее судимым местным жителям. ИХ признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков.Осенью 2018 года один из обвиняемых предложил своему приятелю совместно сбывать запрещенные вещества во Владимире. Их работу координировал «оператор» через интернет. Мужчины покупали наркотические средства и делали «закладки».В конце ноября сообщники в очередной раз сделали тайники с наркотиками в Ленинском районе общей массой 8,7 грамма. Там их и задержали правоохранители.Одного из злоумышленников суд приговорил к 8,5 годам тюрьмы, второго – к 8 годам. Отбывать наказание оба осужденных будут в исправительной колонии строгого режима.