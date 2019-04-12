Прогноз опубликовал Белый дом

Прогноз опубликовал Белый домВо Владимирской области продолжают работу по ликвидации дефицита мест в яслях. В 2019 году планируют построить 2 детских сада на 108 мест каждый в посёлке Боголюбово и селе Сновицы Суздальского района. В них откроют 216 мест, из которых 108 мест – ясельные.Кроме того, с 2019 по 2021 год наша область будет получать по 144,5 миллионов рублей каждый год на создание мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте до 3-х лет.Во Владимире планируют строительство: в 2019 году – 4-х яслей по 50 мест каждый, в 2020 году – детского сада на 115 мест и 2 яслей по 50 мест каждый, в 2021 году – 2 детских садов на 108 мест каждый. К концу 2021 года в детских садах дополнительно создадут почти 850 мест.Во всех районах области, кроме Владимира и Суздальского района, вопрос с устройством детей в возрасте от 1 года до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения решили полностью уже сейчас. Актуальный спрос в устройстве малышей в возрасте до 3 лет в детские сады составляет 263 человека.Ожидается, что 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трёх лет во Владимирской области обеспечат к концу 2021 года.