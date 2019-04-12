В ходе следствия установлена причастность обвиняемой к семи эпизодам противоправной деятельности на сумму более 210 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В январе текущего года в полицию обратился 54-летний местный житель. Мужчина сообщил, что ранее, при получении потребительского кредита в одной из финансово-кредитных организаций, оформил страховку кредитных обязательств, сумма которой, впоследствии, должна была быть ему возвращена. Однако, после выплаты займа, в возврате страховки заявителю отказали, пояснив, что она не была оформлена. Мужчина обратился в полицию.В результате проведенных полицейскими во взаимодействии с сотрудниками службы безопасности кредитно-финансовой организации специальных мероприятий было установлено, что менеджер, вводя клиентов в заблуждение, оформляла страхование кредитов, расчетные суммы за которые обращала в личное пользование.Следствием собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемой к семи аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 210 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемая возместила ущерб в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.