В пятницу, 12 апреля, в Энгельсском районе Саратовской области, на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина, прошли памятные торжества, посвященные знаменательной дате. Участие в них приняли и депутаты Госдумы, в том числе спикер Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова.
В пятницу, 12 апреля, в Энгельсском районе Саратовской области, на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина, прошли памятные торжества, посвященные знаменательной дате. Участие в них приняли и депутаты Госдумы, в том числе спикер Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова.
Участие в торжествах, посвященных 58-летней годовщине полета
человека в космос, также приняли губернатор Саратовской области Валерий Радаев,
помощник президента Игорь Левитин, почетный академик Российской академии
космонавтики Сергей Нефедов и другие.
Валентина Терешкова назвала 12 апреля удивительным и
знаменательным днем. "Мы сразу полюбили Юрия Гагарина, потому что он, наш
советский человек, проложил всему человечеству дорогу в космос. Юра принимал
участие в нашей подготовке, он каждого из нас, первых, провожал в космос",
– рассказала она.
"Вам очень повезло с земляком, Вячеславом Викторовичем
Володиным", – отметила Терешкова, обращаясь к саратовцам. Она напомнила,
что спикер Госдумы активно отстаивает интересы региона. По ее словам, в
Саратове за последнее время многое изменилось к лучшему.
Председатель нижней палаты поблагодарил Валентину Терешкову
за визит в область. По словам спикера, Гагарин считал Саратов своей родиной. Здесь
же первый космонавт планеты получал образование, напомнил Володин.
Он пожелал, чтобы в России появлялось как можно больше тех,
кто совершает прорывное движение вперед, делает новые открытия. "Гагарин и
Терешкова – олицетворение побед, освоения неизведанного", – подчеркнул
спикер.
В свою очередь, помощник президента Игорь Левитин
поблагодарил саратовцев за то, что они ухаживают за местом приземления первого
космонавта планеты. "Символично, что саратовский аэропорт теперь будет
носить имя "Гагарин", – сказал он.
Почетные гости возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину.
Вместе с Валентиной Терешковой Вячеслав Володин посадил ель на аллее у
мемориала. Первой-женщине космонавту вручили в подарок саженец березы и землю с
места приземления Гагарина.
Напомним, спикер Госдумы работает в Саратовской
области 11 и 12 апреля. Мероприятий у Вячеслава Володина запланировано немало:
встречи с местными жителями, посещение строительных площадок, обсуждение
вопросов развития Саратовской агломерации, сохранения исторического и
культурного наследия и многое другое.