В пятницу, 12 апреля, в Энгельсском районе Саратовской области, на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина, прошли памятные торжества, посвященные знаменательной дате. Участие в них приняли и депутаты Госдумы, в том числе спикер Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова.

В пятницу, 12 апреля, в Энгельсском районе Саратовской области, на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина, прошли памятные торжества, посвященные знаменательной дате. Участие в них приняли и депутаты Госдумы, в том числе спикер Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова.Участие в торжествах, посвященных 58-летней годовщине полетачеловека в космос, также приняли губернатор Саратовской области Валерий Радаев,помощник президента Игорь Левитин, почетный академик Российской академиикосмонавтики Сергей Нефедов и другие.Валентина Терешкова назвала 12 апреля удивительным изнаменательным днем. "Мы сразу полюбили Юрия Гагарина, потому что он, нашсоветский человек, проложил всему человечеству дорогу в космос. Юра принималучастие в нашей подготовке, он каждого из нас, первых, провожал в космос",– рассказала она."Вам очень повезло с земляком, Вячеславом ВикторовичемВолодиным", – отметила Терешкова, обращаясь к саратовцам. Она напомнила,что спикер Госдумы активно отстаивает интересы региона. По ее словам, вСаратове за последнее время многое изменилось к лучшему.Председатель нижней палаты поблагодарил Валентину Терешковуза визит в область. По словам спикера, Гагарин считал Саратов своей родиной. Здесьже первый космонавт планеты получал образование, напомнил Володин.Он пожелал, чтобы в России появлялось как можно больше тех,кто совершает прорывное движение вперед, делает новые открытия. "Гагарин иТерешкова – олицетворение побед, освоения неизведанного", – подчеркнулспикер.В свою очередь, помощник президента Игорь Левитинпоблагодарил саратовцев за то, что они ухаживают за местом приземления первогокосмонавта планеты. "Символично, что саратовский аэропорт теперь будетносить имя "Гагарин", – сказал он.Почетные гости возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину.Вместе с Валентиной Терешковой Вячеслав Володин посадил ель на аллее умемориала. Первой-женщине космонавту вручили в подарок саженец березы и землю сместа приземления Гагарина.Напомним, спикер Госдумы работает в Саратовскойобласти 11 и 12 апреля. Мероприятий у Вячеслава Володина запланировано немало:встречи с местными жителями, посещение строительных площадок, обсуждениевопросов развития Саратовской агломерации, сохранения исторического икультурного наследия и многое другое.