Председатель Госдумы Вячеслав Володин и его коллега по нижней палате парламента, первая женщина-космонавт, Герой СССР Валентина Терешкова заложили Аллею космонавтов у строящегося аэропорта Гагарин под Саратовом. По словам спикера, новая воздушная гавань может быть сдана уже в августе.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и его коллега по нижней палате парламента, первая женщина-космонавт, Герой СССР Валентина Терешкова заложили Аллею космонавтов у строящегося аэропорта "Гагарин" под Саратовом. По словам спикера, новая воздушная гавань может быть сдана уже в августе.
Вместе с Вячеславом Володиным и Валентиной Терешковой
строящийся аэропорт посетили глава думского комитета по транспорту Евгений
Москвичев, член комитета по контролю и регламенту Николай Панков, а также
зампред комитета нижней палаты по бюджету и налогам Леонид Симановский.
Законодатели проверили ход работ в терминале и на взлетной полосе.
Володин остался доволен темпами строительства новой
воздушной гавани. По словам спикера, при своевременном федеральном
финансировании есть возможность сдать аэропорт уже в августе текущего года.
Терешкова, в свою очередь, предложила завершить возведение гавани ко Дню
воздушного флота России – 18 августа.
Саратов для космонавтов – город особый, отметила она.
Парламентарий напомнила, что здесь первый космонавт Юрий Гагарин получил
возможность подняться в небо.
"Новый аэропорт в Саратове прекрасен, и
отлично, что он назван именем "Гагарин", – сказала Терешкова.
У строящейся воздушной гавани парламентарии заложили аллею
Космонавтов. Терешкова высадила деревья вместе со студентами
профессионально-педагогического колледжа СГТУ им. Гагарина.
Напомним, аэропорт "Гагарин" возводится с нуля в
районе села Сабуровка в 20 километрах от Саратова. Новая воздушная гавань
рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год (570 человек в час). Общая
площадь пассажирского терминала – 23 тысячи квадратных метров. На трех его
этажах будут располагаться зоны обслуживания внутрироссийских и международных
рейсов, включая 12 стоек регистрации.
В настоящее время строители заканчивают возведение объектов
на служебно-технической территории аэропорта. Подходит к концу и строительство
пассажирского терминала.