Председатель Госдумы Вячеслав Володин и его коллега по нижней палате парламента, первая женщина-космонавт, Герой СССР Валентина Терешкова заложили Аллею космонавтов у строящегося аэропорта Гагарин под Саратовом. По словам спикера, новая воздушная гавань может быть сдана уже в августе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и его коллега по нижней палате парламента, первая женщина-космонавт, Герой СССР Валентина Терешкова заложили Аллею космонавтов у строящегося аэропорта "Гагарин" под Саратовом. По словам спикера, новая воздушная гавань может быть сдана уже в августе.Вместе с Вячеславом Володиным и Валентиной Терешковойстроящийся аэропорт посетили глава думского комитета по транспорту ЕвгенийМосквичев, член комитета по контролю и регламенту Николай Панков, а такжезампред комитета нижней палаты по бюджету и налогам Леонид Симановский.Законодатели проверили ход работ в терминале и на взлетной полосе.Володин остался доволен темпами строительства новойвоздушной гавани. По словам спикера, при своевременном федеральномфинансировании есть возможность сдать аэропорт уже в августе текущего года.Терешкова, в свою очередь, предложила завершить возведение гавани ко Днювоздушного флота России – 18 августа.Саратов для космонавтов – город особый, отметила она.Парламентарий напомнила, что здесь первый космонавт Юрий Гагарин получилвозможность подняться в небо."Новый аэропорт в Саратове прекрасен, иотлично, что он назван именем "Гагарин", – сказала Терешкова.У строящейся воздушной гавани парламентарии заложили аллеюКосмонавтов. Терешкова высадила деревья вместе со студентамипрофессионально-педагогического колледжа СГТУ им. Гагарина.Напомним, аэропорт "Гагарин" возводится с нуля врайоне села Сабуровка в 20 километрах от Саратова. Новая воздушная гаваньрассчитана на прием до миллиона пассажиров в год (570 человек в час). Общаяплощадь пассажирского терминала – 23 тысячи квадратных метров. На трех егоэтажах будут располагаться зоны обслуживания внутрироссийских и международныхрейсов, включая 12 стоек регистрации.В настоящее время строители заканчивают возведение объектовна служебно-технической территории аэропорта. Подходит к концу и строительствопассажирского терминала.