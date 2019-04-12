Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил перед министром транспорта вопрос об увеличении количества пригородных поездов в летний период. Данный вопрос был поднят на совещании с членами правительства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил перед министром транспорта Евгением Дитрихом вопрос об увеличении количества пригородных поездов в летний период, передает "Интерфакс".Данный вопрос был поднят на совещании с членами правительства. Владимир Путин попросил Дитриха сказать о программе работы по пригородным электропоездам. Глава Минтранса сообщил, что новых поездов будет около 52-57 пар.По словам Владимира Путина, этого мало. В летний период ожидается только 54 миллиона региональных и 34 миллиона федеральных льготников, которые поедут на дачу.Один из участников совещания высказался о том, что нужно назначить приблизительно около 300 дополнительных пар пригородных электропоездов. Такое решение поддержал Путин.Президент Российской Федерации также отметил, что необходимо вовремя доводить деньги на поддержку пассажирских железнодорожных перевозок. По словам Владимира Путина, объем поддержки увеличился с 50 до 52 миллиардов рублей.