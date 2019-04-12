Стало известно, во сколько обойдется пирушка в честь торжества. Алла
Пугачева отметит свой праздник трижды.
Стало известно, во сколько обойдется пирушка в честь торжества. Алла
Пугачева отметит свой праздник трижды.
Друзья Примадонны уже арендовали ресторан на Рублевке. Торжество
в честь праздника Аллы Пугачевой пройдет там 20 апреля.
"Поскольку даже большой зал не может
вместить всех гостей Пугачевой, организаторам праздника пришлось договориться с
нашим руководством, чтобы закрыть на целый день весь ресторан", – цитирует
представителя ресторана, где состоится банкет, сайт
Известно, что к Алле Пугачевой должны прийти 150 гостей.
Со слов сотрудников ресторана, банкет обойдется
ее друзьям в миллион рублей. Дело в том, что средний чек в заведении – пять тысяч
рублей, к тому же, ресторан будет закрыт весь день.
Сам день рождения 15 апреля встретит
дома в семейном кругу. А затем отправится на репетицию авторского сольника,
который отгремит на сцене Кремлевского дворца 17 апреля.
О песенных новинках певица
попросила авторов пока не рассказывать. Однако уже есть информация, что в
программе будут звучать в первую очередь новые песни.
Как писали "Дни.ру", все билеты на концерт были раскуплены еще в первый день продаж. Хотя частью из них
завладели перекупщики, которые продают приглашения за бешеные деньги – от 200
до 400 тысяч рублей за билет.