Стало известно, во сколько обойдется пирушка в честь торжества. Алла Пугачева отметит свой праздник трижды.

Стало известно, во сколько обойдется пирушка в честь торжества. АллаПугачева отметит свой праздник трижды.Друзья Примадонны уже арендовали ресторан на Рублевке. Торжествов честь праздника Аллы Пугачевой пройдет там 20 апреля."Поскольку даже большой зал не можетвместить всех гостей Пугачевой, организаторам праздника пришлось договориться снашим руководством, чтобы закрыть на целый день весь ресторан", – цитируетпредставителя ресторана, где состоится банкет, сайтИзвестно, что к Алле Пугачевой должны прийти 150 гостей.Со слов сотрудников ресторана, банкет обойдетсяее друзьям в миллион рублей. Дело в том, что средний чек в заведении – пять тысячрублей, к тому же, ресторан будет закрыт весь день.Сам день рождения 15 апреля встретитдома в семейном кругу. А затем отправится на репетицию авторского сольника,который отгремит на сцене Кремлевского дворца 17 апреля.О песенных новинках певицапопросила авторов пока не рассказывать. Однако уже есть информация, что впрограмме будут звучать в первую очередь новые песни.Как писали "Дни.ру", все билеты на концерт были раскуплены еще в первый день продаж. Хотя частью из нихзавладели перекупщики, которые продают приглашения за бешеные деньги – от 200до 400 тысяч рублей за билет.