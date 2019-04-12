Рэп-исполнитель ST, написавший хит Ольги Бузовой Мало Половин, раскрыл сумму своих гонораров. Музыкант Александр Степанов также в прошлом сотрудничал с певицами Юлианной Карауловой и Еленой Темниковой.

Рэп-исполнитель ST, написавший хит Ольги Бузовой "Мало Половин", раскрыл сумму своих гонораров. Музыкант Александр Степанов также в прошлом сотрудничал с певицами Юлианной Карауловой и Еленой Темниковой.По словам артиста, стоимость одной его песни начинается с 20 тысяч долларов (почти 1,3 миллиона рублей). Музыкант отметил, что написал для Юлианны Карауловой песню "Море", а для бывшей солистки группы Serebro Елены Темниковой придумал куплет к треку "Сумасшедший русский".Александр Степанов рассказал, что продал телеведущей композицию "Чемпион". Треки "Мало половин" и "Она не боится" артист подарил знаменитости. Он получает с песен только авторские отчисления.В беседе с журналистами ST подчеркнул, что старается найти индивидуальный, психологический подход к каждому заказчику. Он считает, что трек должен подходить исполнителю. "Если бы кто-то другой вместо Оли спел "Мало половин", она бы не произвела такой фурор и не стала бы народным хитом", – пояснил Александр Степанов.Рэпер также признался, что часто отказывает клиентам, которые хотят выпустить песню, чтобы потешить свое самолюбие, а не привлечь публику. Исключение он делает только для самых обеспеченных заказчиков. "Только если за большие деньги. Я очень дорогой гострайтер", – приводит его слова Lenta.ru.