Глава комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Кодзи Ямадзаки официально извинился перед жителями островов за беспокойство, связанное с крушением F-35A. Он уточнил, что поиски пилота идут круглые сутки.

Глава комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Кодзи Ямадзаки официально извинился перед жителями островов за беспокойство, связанное с крушением F-35A. Он уточнил, что поиски пилота идут круглые сутки, пишет агентство ТАСС.На вопрос о дальнейшей судьбе самолетов пятого поколения в армии Японии, Ямадзаки отвечать не стал. По его мнению, нужно дождаться результатов расследовать и понять причину падения F-35.Напомним, истребитель Воздушных сил самообороны островного государства разбился 9 апреля в Тихом океане, в районе префектуры Аомори. Часть обломков F-35 уже найдена. Поиски пилота продолжаются. Сообщается, что этот боевой самолет стал первым, собранным на японском предприятии Mitsubishi Heavy Industries. После чего машину переправили в США, где ее испытали, а потом вернули обратно.F-35A – многоцелевой истребитель пятого поколения, построенный с применением технологий малой радиолокационной заметности. На борт он может взять более 8 тонн оружия. Максимальная скорость полета достигает 2 тысяч километров в час. За один самолет компания-производитель просит около 94 миллионов долларов.