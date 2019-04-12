Хореограф
группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том,
как фигуристка готовилась к главному турниру сезона в японской Сайтаме, где
одержала победу. Оказывается, Алина Загитова была хитростью мотивирована на
поездку на ЧМ-2019.
Хореограф
группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том,
как фигуристка готовилась к главному турниру сезона в японской Сайтаме, где
одержала победу. Оказывается, Алина Загитова была хитростью мотивирована на
поездку на ЧМ-2019.
Ранее Тутберидзе говорила о том, что ее
команда могла вовсе сняться с чемпионата мира. Глейнхенгауз подтвердил,
насколько сложно было подготовить Алину Загитову к этим соревнованиям.
По словам хореографа, еще на чемпионате Европы они говорили фигуристкой,
и она воодушевила наставников словами о том, что хочет выиграть ЧМ. "С этими
мыслями мы приехали в Москву, и
две недели тренировок были просто шикарными", – поделился Глейхенгауз со
Sport24.
Однако, чем ближе был
турнир, тем сложнее было Алине Загитовой. Фигуристка начала в себе сомневаться,
и эти мысли отражались на катании. "Были ошибки на прыжках, неудачные прокаты.
Из-за этого она еще больше себя накручивала. Начала пропускать тренировки", -
рассказал хореограф.
Тогда тренерами был найден
оригинальный выход, который сработал. Они решили хитростью мотивировать Ранее девушка сама призналась, что сейчас у нее такой возраст, когда ей
хочется все делать наоборот. На "да" отвечать "нет".
Так вела себя
фигуристка и с наставниками. Пока они уговаривали ее ехать на чемпионат мира, получали
отказ. "Тогда мы решили пойти от обратного. Сказали ей, что, если она не хочет,
можно не ехать, это не проблема. И после этого мы поехали и выиграли", -
поделился Глейхенгауз.
Справившись со своими психологическими
проблемами, одержала победу. Отметим, в активе спортсменки – победа
на чемпионате Европы, мира и Олимпиаде.