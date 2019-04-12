Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том, как фигуристка готовилась к главному турниру сезона в японской Сайтаме, где одержала победу. Оказывается, Алина Загитова была хитростью мотивирована на поездку на ЧМ-2019.

Хореографгруппы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том,как фигуристка готовилась к главному турниру сезона в японской Сайтаме, гдеодержала победу. Оказывается, Алина Загитова была хитростью мотивирована напоездку на ЧМ-2019.Ранее Тутберидзе говорила о том, что еекоманда могла вовсе сняться с чемпионата мира. Глейнхенгауз подтвердил,насколько сложно было подготовить Алину Загитову к этим соревнованиям.По словам хореографа, еще на чемпионате Европы они говорили фигуристкой,и она воодушевила наставников словами о том, что хочет выиграть ЧМ. "С этимимыслями мы приехали в Москву, идве недели тренировок были просто шикарными", – поделился Глейхенгауз соSport24.Однако, чем ближе былтурнир, тем сложнее было Алине Загитовой. Фигуристка начала в себе сомневаться,и эти мысли отражались на катании. "Были ошибки на прыжках, неудачные прокаты.Из-за этого она еще больше себя накручивала. Начала пропускать тренировки", -рассказал хореограф.Тогда тренерами был найденоригинальный выход, который сработал. Они решили хитростью мотивировать Ранее девушка сама призналась, что сейчас у нее такой возраст, когда ейхочется все делать наоборот. На "да" отвечать "нет".Так вела себяфигуристка и с наставниками. Пока они уговаривали ее ехать на чемпионат мира, получалиотказ. "Тогда мы решили пойти от обратного. Сказали ей, что, если она не хочет,можно не ехать, это не проблема. И после этого мы поехали и выиграли", -поделился Глейхенгауз.Справившись со своими психологическимипроблемами, одержала победу. Отметим, в активе спортсменки – победана чемпионате Европы, мира и Олимпиаде.