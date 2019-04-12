Депутаты Госдумы одобрили во втором, основном чтении законопроект, призванный обеспечить бесперебойную работу Рунета в случае отключения российского сегмента от глобальной инфраструктуры всемирной сети.

Депутаты Госдумы одобрили во втором, основном чтении законопроект, призванный обеспечить бесперебойную работу Рунета в случае отключения российского сегмента от глобальной инфраструктуры всемирной сети.Ко второму чтению в текст было внесено 27 поправок, большинство из которых уточняют полномочия государственных органов.В частности, в документе указывается, что определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство, а Роскомнадзор в случае необходимости сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Весь обмен трафиком должен будет вестись через определенные точки обмена, включенные в специальный реестр. Следить за реестром будет опять же Роскомнадзор, а требования к обеспечению функционирования этих точек будут согласовываться с ФСБ России. Также документ предусматривает создание национальной системы доменных имен и обеспечение операторов связи "техническими средствами противодействия угрозам".Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, представляя законопроект, предупредил, что попытки сравнить этот документ с "китайским фаерволом" не имеют ничего общего с сутью разработанного закона."Задача в том, чтобы вне зависимости от внешних или внутренних условий Интернет был доступен российским пользователям, электронные государственные услуги и онлайн-банкинг были доступны в полном объеме, а разнообразные коммерческие сервисы, к которым уже привыкли граждане, могли бесперебойно и стабильно работать", — подчеркнул депутат.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что теоретическая угроза отключения России от Интернета действительно существует, поэтому необходимо создавать независимые сегменты.