Очередное заседание по делу футболистов Мамаева и Кокорина 11 апреля превратилось в череду неожиданных событий. Сначала заседание прервали сообщение о якобы заложенной в здании суда бомбе и срочная эвакуация. А затем возник конфликт между журналистами и матерью Александра Кокорина.

Очередное заседание по делу футболистов Мамаева и Кокорина 11 апреля превратилось в череду неожиданных событий. Сначала заседание прервало сообщение о якобы заложенной в здании суда бомбе, была объявлена срочная эвакуация. А затем возник конфликт между журналистами и матерью Александра Кокорина.Рассмотрение дела Мамаева и Кокорина обещало стать абсолютно рутинным, тем более, что с самого утра все обсуждали не происходящее на процессе, а кулинарные и финансовые подробности того самого похождения, которое и закончилась для футболистов арестом.В интернете появились фотографии чеков из ресторана и стриптиз-клуба, где хорошо проводили время спортсмены. Как выяснилось, в то утро они потратили около полумиллиона рублей. Большая часть денег ушла на виски, неодетых танцовщиц и шампанское по пятьдесят тысяч за бутылку.И, как всегда, группа поддержки Мамаева и Кокорина перед слушаниями была настроена на победу."Мы выведем их на чистую воду, — говорил об истцах по делу друг Кокорина Игорь Шумилин. — Настрой боевой, каким он и всегда был у ребят. Ждем их освобождения. Надеюсь, это скоро произойдет".Но произошло другое — после анонимного сообщения началась эвакуация. Из здания вывели всех участников процесса. Мамаев и Кокорин попросили оставить их внутри. Но рисковать талантливыми спортсменами полицейские не могли, и футболистов отвели в уже привычный для них автозак.Пока полиция проверяла здание, присутствующие в суде смогли передохнуть, но вскоре все вновь вернулись на свои места: свидетели, обвиняемые, их друзья и родные.- Я его жена, конечно, присутствую в качестве поддержки.И все же к третьему заседанию нервы у присутствующих начали сдавать. Во дворе произошла потасовка между матерью Александра Кокорина и оператором одной из телекомпаний.Автозак, который обычно привозит подсудимых и сразу уезжает, весь день простоял возле здания суда. Не исключено, что из-за инцидента с эвакуацией, чтобы, в случае чего, можно было быстро вывести обвиняемых. Привозить на нем сюда Кокорина и Мамаева будут еще не раз. Процесс далек от завершения.