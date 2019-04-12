Заседание по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началось в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне. Обвиняемый присутствует в зале суда. Джулиан Ассанж пришел в суд с книгой-интервью Гора Видала История государства национальной безопасности.

Заседание по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началось в Вестминстерском магистратском суде Лондона. Обвиняемый присутствует в зале суда. Джулиан Ассанж пришел в суд с книгой-интервью Гора Видала "История государства национальной безопасности".Автор книги — американский писатель, признанный классик американской литературы второй половины XX века, эссеист, театральный и кинематографический драматург. Юджин Лютер Гор Видал был заметной фигурой культурной и политической жизни США на протяжении последних шестидесяти лет. Он неоднократно резко критиковал президентов США — Ричарда Никсона, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего, был невысокого мнения о Линдоне Джонсоне, Джимми Картере и Билле Клинтоне. При этом Гор Видал поддерживал Барака Обаму. Он считал 44-го президента США умнее и образованнее Джона Кеннеди, но при этом называл его "ребенком" и "некомпетентным".Джулиан Ассанж на все вопросы в суде отвечал спокойно. На вопрос, считает ли он себя виновным, австралиец ответил отрицательно.Скотланд-Ярд арестовал основателя WikiLeaks на эквадорском посольстве в Лондоне. Ассанж арестован по запросу США и по ордеру на его экстрадицию в эту страну по обвинению в сговоре для проникновения "в сети... засекреченного компьютера правительства США". Ранее Эквадор отозвал решение о предоставлении убежища для интернет-разоблачителя. Ассанжа Эквадор обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны после публикации в Интернете антикоррупционного расследования о президенте этой страны. Если его признают виновным, то Ассанжу грозит наказание до пяти лет тюремного заключения.В марте 2010 года Ассанж вступил в сговор с бывшим американским военнослужащим Челси Мэннинг, опубликовавшей компромат на действия американских военных в Афганистане и Ираке. В 2010 году основатель портала WikiLeaks намеревался получить защиту от обвинений Минюста в Швеции. Но здесь он был обвинен в совершении преступлений на сексуальной почве. Свою вину по этим обвинениям он тоже отрицает.С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в столице Великобритании.