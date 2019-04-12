Находящийся в СИЗО
спортсмен прокомментировал инцидент, когда игрок московского Спартака Аяз
Гулиев сбил гражданина США на зебре и поколотил его. Александр Кокорин саркастически отреагировал на известие.
Находящийся в СИЗО
спортсмен прокомментировал инцидент, когда игрок московского "Спартака" Аяз
Гулиев сбил гражданина США на "зебре" и поколотил его. Александр Кокорин саркастически отреагировал на известие.
Футболист
объяснил, что весь день находился в суде и не в курсе случившегося. "Покажите
нам (драку – прим. ред.) Мы бы тоже с удовольствием
посмотрели", – цитирует Александра Кокорина
Находящийся вместе с ним в СИЗО футболист Павел Мамаев
комментировать нападение "спартаковца" не стал. Ранее Аяз
Гулиев напал на пешехода и избил его, сломав нос.
Напомним, полицейские отобрали у спортсмена
права, оба участника инцидента – и Гулиев, и американец – попали в отделении. Сначала
спартаковец уверял, что иностранец сам спровоцировал конфликт, ударив по его
дорогой машине. Однако позже раскаялся, попросил у гражданина США прощения и
компенсировал ему моральный ущерб.
Как писали "Дни.ру", и Павла Мамаева, а также младшего брата первого и их друга Александра
Протасовицкого задержали в октябре прошлого года. Их обвинили в двух драках в
Москве. Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания
под стражей футболистов.
Ранее свидетели в суде
рассказали, что пришел в заведение, где позже произошла драка, вместе с
любовницей. Как сообщили СМИ, его жена Дарья Валитова знала о том, что в
день скандала в кафе неизвестная девушка "сидела верхом" на ее
избраннике.