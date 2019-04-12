Находящийся в СИЗО спортсмен прокомментировал инцидент, когда игрок московского Спартака Аяз Гулиев сбил гражданина США на зебре и поколотил его. Александр Кокорин саркастически отреагировал на известие.

Находящийся в СИЗОспортсмен прокомментировал инцидент, когда игрок московского "Спартака" АязГулиев сбил гражданина США на "зебре" и поколотил его. Александр Кокорин саркастически отреагировал на известие.Футболистобъяснил, что весь день находился в суде и не в курсе случившегося. "Покажитенам (драку – прим. ред.) Мы бы тоже с удовольствиемпосмотрели", – цитирует Александра КокоринаНаходящийся вместе с ним в СИЗО футболист Павел Мамаевкомментировать нападение "спартаковца" не стал. Ранее АязГулиев напал на пешехода и избил его, сломав нос.Напомним, полицейские отобрали у спортсменаправа, оба участника инцидента – и Гулиев, и американец – попали в отделении. Сначаласпартаковец уверял, что иностранец сам спровоцировал конфликт, ударив по егодорогой машине. Однако позже раскаялся, попросил у гражданина США прощения икомпенсировал ему моральный ущерб.Как писали "Дни.ру", и Павла Мамаева, а также младшего брата первого и их друга АлександраПротасовицкого задержали в октябре прошлого года. Их обвинили в двух драках вМоскве. Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержанияпод стражей футболистов.Ранее свидетели в судерассказали, что пришел в заведение, где позже произошла драка, вместе слюбовницей. Как сообщили СМИ, его жена Дарья Валитова знала о том, что вдень скандала в кафе неизвестная девушка "сидела верхом" на ееизбраннике.